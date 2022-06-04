انت الان تتابع تفاصيل خبر لظروف طارئة.. تأجيل حفل فرقة مسار إجباري في باريس حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /701981/لظروف-طارئة-تأجيل-حفل-فرقة-مسار-إجباري-في-باريس

أعلن أعضاء فريق مسار إجباري تأجيل حفلهم الغنائي الذي كان من المقرر إقامته اليوم السبت الموافق 4 من شهر يونيو الجاري، في فرنسا خاصة دولة باريس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب تأجيل حفل مسار إجباري في باريس

جاء ذلك من خلال فيديو شاركه أعضاء الفريق على صفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، علقوا عليه، قائلين: “جمهورنا في باريس.. بنعتذر جدا، اضطرينا نأجل الحفلة ليوم السبت القادم نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا”، وكان تلك الظروف هي عدم وجود طيران من بارلين إلى باريس اذ كان يحيى الفريق حفلا غنائيا هناك.

أحدث أعمال فريق مسار إجباري

جدير بالذكر أن أحدث أعمال فريق مسار إجباري أغنيتهم “نص الحجات” الذين احتفلوا بها في عدد من الدول خلال حفلاتهم المختلفة داخل مصر وخارجها، ولاقت روجا واسعا بين الجمهور.

وأتت كلمات أغنية نص الحجات على النحو الأتي: مكتوب عليك نص الحاجات مكتوب عليك نص العما مكتوب عليك نص السكات نص العياط و الهمهمه مكتوب عليك ، نص انبساط ، متبقي من نص إترمى مكتوب عليك نص السما مالكش حق في كلها نص امتحان مالملزمه نص الحلول هتحلها.

أغنية نص الحاجات

مكتوب عليك حبة حاجات ، حبة حاجات من ضمنها تبص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش ، كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عنك مره حاش ، نص اللي كان مغفلك ياما تهت ياما، و اتمنيت علامه و مشيت عكس عكاس و اتعشمت في ناس عايش بين وشوش ، عايز ناس ماجوش انصاص بحوّشها و بحوش لحالي ، بحالي انا اللي اتكفيت ، و انا اللي اكتفيت و رحت ياما و ياما جيت ، لفيت و بقيت انا الحاوي ، انا الغاوي ، ده انا مخاوي انا الغاوي في عز النوّه أعوم و ياما وقعت ياما ، بس برجع تاني اقوم بص بصه عاللي فات ، كام نص مات كام نص عاش كام نص مستنيك ماجاش بصه عاللي فات ، كام نص مات فتعيد حساب كل اللي الحاجات تلقى اللي فاتك كملك