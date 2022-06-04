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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /701980/محمد-طاهر-يكشف-السبب-وراء-إغلاق-صفحته-فيلم-في-الخمسينة-لـ-ملخصات-الأفلام

صدم صانع المحتوى الشهير والناقد الفني الساخر محمد طاهر، متابعيه وجمهوره بخبر صادم عن غلق صفحته “فيلم في الخمسينة” التي يطرح عليها ملخصات الأفلام والمسلسلات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إغلاق صفحة محمد طاهر

إغلاق صفحة فيلم في الخمسينة لـ محمد طاهر

كتب محمد طاهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مساء الخير.. للأسف عندنا شوية أخبار حزينة كده أسوأها إن صفحة فيلم في الخمسينة اتقفلت للأسف بعد ما كانت داخلة عال ٧ مليون متابع وكمان صفحة هاكونا ماتاتا.. وهتلاقوا لينك الصفحة الجديدة في أول كومنت”.

وتابع: “تاني الأخبار الحزينة اننا الفترة الجاية هنضطر نوقف فيديوهات الملخصات الكوميدية للأفلام.. وده بسبب ان الفكرة في أولها كانت فكرة جديدو وكرييتيف وكان كل شركات الانتاج العالمية حاطين صفحتي White list”.

واستكمل تعليقه: “وشركة زي نيتفليكس عملنا معاهم شغل كمان.. ولكن بعد انتشار الفكرة وبعد ما بقت تتعمل بطريق سخيفة وسيئة.. أصبحت مصدر ازعاج للشركات”.

محمد طاهر فيلم في الخمسينة

واختتم كلامه: “فبقوا يبلغوا عن اي صفحات بتقدم النوع ده من المحتوى.. عشان كده اضطرينا كمان نقفل فيديوهات الملخصات القديمة مؤقتا لحد ما الهوجة دي تعدي على خير.. ولكن الفيديوهات موجودة كلها عاليوتيوب للي حابب يتفرج براحته”.

وقال أيضًا: “سواء صفحتي او صفحة فيلم في الخمسينة.. وان شاء هنفضل مستمرين في تقديم المحتوى بتاع ريفيوز الافلام والمسلسلات وهندور على محتوى بديل يكون قريب من الملخص الكوميدي وان شاء الله يكون أحسن كمان.. سلااام”.

يشار أن محمد طاهر هو أول من بدأ فكرة مراجعة قصص الأفلام أو تلخيصها سواء بشكل ساخر أو كوميدي أو درامي حيث كان في البداية يلخص الأعمال بطريقة كوميدية ساخرة ثم افتتح صفحة فيلم في الخمسينة للملخصات الدرامية وصفحة “هاكونا ماتاتا” لملخصات الإنيمي والكارتون.

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يذكر أن محمد طاهر كان في البداية مراسل تليفزيوني ويوتيوبر يضيف بصمته الكوميدية الخاصة على ملخصات الأفلام والمسلسلات التي يقدمها.