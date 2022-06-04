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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /701978/حنان-مطاوع-عن-زوجها-بخاف-أبقى-مقصرة-فـ-يكفي-إنه-دايم-التشجيع-لي

دوت الخليج يرصد رسالة حنان مطاوع لزوجها

حنان مطاوع وزوجها

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بزوجها وابنتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: “حنان مطاوع لـ The Insider بالعربي: أنا لو عندي زوج بيحسسني بس بتأنيب الضمير أنا كنت هسيب أي حاجة”.

وتابعت: “لأن أنا بخاف أوي أبقى مقصرة .. فـ يكفي إنه دايم التشجيع ليا”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات بجانب أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني مثل الفنانة غادة عبد الرازق.

حنان مطاوع ووالدتها

وفي سياق آخر، كانت الفنانة حنان مطاوع كشفت السبب وراء ابتعاد والدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي عن الدراما خلال الفترة الماضية منذ مشاركتها الأخيرة ضمن مسلسل «طايع» عام 2018.

وقالت حنان مطاوع في لقائها التلفزيوني ببرنامج «The Insider بالعربي»: «ماما غيورة جدًا على مسيرتها الفنية، ودايما بتقول إيه اللي يخليني أنزل إلا لو خطوة أو إضافة ليا، مش هنزل لمجرد الشغل، وهي متعففة جدًا، وعايزة دايمًا دور يستفزها علشان تشوفه وتعمله».

كما تحدثت عن علاقة والدتها بابنتها «أماليا» عبر شاشة قناة «دبي» الفضائية وقالت: «زي ما كنت بقول إن ماما أم عظيمة، ولقيتها كمان جدة سكر، طول الوقت بيلعبوا مع بعض، ويتنقاشوا، أنا بضحك لما أدخل في مناقشات بينهم، أماليا 2 ونص بس وبتقول كلام غير منطقي، بس بتكون دايما حريصة تتكلم معاها وتتناقش معاها».

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل وجوه الذي ضم حكايتين وهما “وش تالت”، و”ميتافيرس” وتدور أحداث كل حكاية ضمن 15 حلقة.

ويعد مسلسل وجوه أول بطولة درامية مطلقة لها وشاركها في بطولة العمل عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني، وعابد عناني ومحمود عبد المغني وجيهان خليل وآخرين.