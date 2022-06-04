محافظ قنا يشارك فى جلسة حوار مجتمعى حول المشروع المتكامل للتنمية العمرانية

جدة - نرمين السيد - وحضر الجلسة حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، والدكتور حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.

وقال محافظ قنا، إن مشروع "حينا " يستهدف منطقتى الحميدات والمعنا، بمدينة قنا، كأحد نماذج المشروعات التنموية المتكاملة، كونه مشروعا متكاملا متعدد الجوانب، من خلال تطوير منهجية استدامة إدارة الأراضى، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع فى المحافظة على المستويين المحلى والقومى.

وأضاف الداودى أنه سيتم وضع آراء كافة المواطنين فى الاعتبار عند وضع المخططات الخاصة بالمناطق المستهدفة، وأنه لن يضار أحد من تنفيذ المشروع، محفزا إياهم على تقديم يد العون ومساعدة الجهات المعنية فى تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع حتى تصبح المنطقتان مثالا يحتذى به، وإعادة تطبيقه بمناطق ومدن أخرى.

ومن جانبه، أوضح حامد حجازى، أن أنشطة المشروع تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة المتوازنة ودعم تنمية الاقتصاد المحلى فى مناطق الامتداد والمناطق غير المخططة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، حيث جاء اختيار محافظة قنا نظرا لكونها إحدى المحافظات المصرية ذات الأولوية بإقليم جنوب الصعيد.

يذكر أن مشروع " حينا " يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضى وترتيبها على النحو الذى يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء وهم الأهالى والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائى غير المخطط ومن ثم تحقيق عائد تنموى واستثمارى.