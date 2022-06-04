وزيرة التضامن تغادر لبنان فى ختام زيارة استمرت لـ 3 أيام

جدة - نرمين السيد - غادرت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، اليوم السبت، العاصمة اللبنانية بيروت فى ختام زيارة استمرت 3 أيام شاركت خلالها فى فى الزيارة رفيعة المستوى لوفد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع جامعة الدول العربية إلى لبنان للإطلاع على الأوضاع وتبادل الخبرات وتأكيد الدعم للشعب اللبنانى.





وحضر وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار إلى مطار رفيق الحريرى الدولى لتوديع الوزيرة بحضور سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى. وتضمنت زيارة الوزيرة لقاءات ضمن الوفد مع رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه برى ومجلس الوزراء نجيب ميقاتى. كما شاركت فى اجتماعات الزيارة رفيعة المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذى شارك فيه رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشيمة أيمن المفلح ووزير العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق سالار عبدالساتر محمد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة والوزير المفوض طارق النابلسى مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفى وسفيرا تونس فى لبنان بواراوى الإمام واليمن عبدالله عبد الكريم الدعيس. كما شملت زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى لبنان.

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