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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701975/عمرو-السولية-جاهز-لمواجهة-غينيا-وأتمنى-أن-يكون-التوفيق-حليفنا

أعلن عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصري عن جاهزيته للمشاركة بشكل طبيعى مع المنتخب أمام غينيا، غدًا الأحد، فى أولى مباريات المنتخب المصري بتصفيات أمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

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وأضاف السولية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا أمام غينيا، ويكون جميع اللاعبين في كامل التركيز”.

وقال السلوية”علينا أن نبني على الأمور الجيدة التي حدثت في الفترة الأخيرة، وتكون بداية مميزة لنا خلال المرحلة المقبلة”.

وأشار إلى أن”اللاعبون الجدد لديهم دوافع لإثبات أنفسهم مع المنتخب، ما يحتاجونه هو الانسجام والدخول في المجموعة ومعرفة قمية منتخب مصر”.

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وأكد المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة عينيا المنتظرة غدا، أنه مواجهة غينيا ستكون صعبة، لافتا أن البداية ستكون مهمة في مشوار المنتخب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.ويستعد منتخب مصر لمواجهة،مساء غدا الأحد، أمام نظيره الغيني، في مستهل مشوار المنتخبين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأضاف أن مباراة مصر ضد غينيا مهمة وسنواجه منتخب جيد والبداية مهمة بالنسبة لنا، وكل اللاعبين الموجودين مستعدين ولدينا بعض الغيابات خلال الأيام الأخيرة.

الاستعانة بأخصائي نفسي

وأشار إلى أنه ليس من المستبعد أن نستعين بأخصائي نفسي، وهذه ليست مشكلة، لكن المشكلة في المستقبل نفسه".

ولفت إيهاب جلال إلى أنه لم يأتي لأحداث تغيير بشكل كبير من أول يوم ، ونحتاج لوقت أطول حتى يعتاد اللاعبين على طريقة اللعب الجديد".وتابع: "لا أقول اننا سنحدق تغييرا كبيرا، سنحاول على نفس الشكل مع تطوير بعض الأمور، بمساعدة اللاعبين الكبار".

وأكد أن كل اللاعبين موجودين حاليا معنا ونركز في أول مباراة الخروج بدون أي اصابات، ومباراة كوريا سنحاول الاعتماد على القوام الأساسي وسنعطي بعض اللاعبين الجدد فرصة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في شهر يونيو المقبل في فترة التوقف المقرر لها من 31 مايو حتى 15 يونيو.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية استضافتها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، وفازت بها السنغال.