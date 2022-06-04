ظبط 11 طن أغذية متنوعة فاسدة بالغربية

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - تمكنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

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وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شنت حملات تفتيشيه على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 11طن و 8.5 كيلو جرام أغذية متنوعة، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 1157 كجم 27 ، أغذية فاسدة.

تحرير 589 محضر

وتم تحرير 589 محضر وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق ، وتمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية، من تفتيش عدة محلات تجارية تم ضبط الاغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات.