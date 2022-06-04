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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701973/ضبط-503-أقراص-جبنة-رومى-غير-صالحة-للاستهلاك-الآدمي-بالقليوبية

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمدرية الصحة والسكان بالقليوبية 503 أقراص جبنة رومى بها عفن وغير محتفظة بخواصها الطبيعية ، خلال حملة مكبرة شنتها على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف وتوجيه الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

منتجات الألبان

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم القيام بحملة موسعة للمرور على إحدى المنشآت التي تقوم بالتجارة في منتجات الألبان بالخانكة، حيث أسفرت عن ضبط 503 أقراص جبنة رومى بها عفن وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، بإجمالى مضبوطات 5 أطنان و30 كيلو جرام، كما تمكنت الحملة من إعدام منتجات أخرى تظهر عليها علامات التالف الظاهرى، منها 25 كيلو جرام حلاوة طحينية، و25 كيلو جرام جبن رومى مبشور، و48 كيلو جرام جبنة مطبوخة منعا لوصولها للمواطنين.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة المنشأة لشروط النظافة الصحية، وكذلك لعدم حمل المشتغلين بالأغذية لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض محاضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وأضافت المديرية، أن الحملة بقيادة الشريف عادل رئيس مكتب مراقبة الأغذية، ومفتشى الأغذية محمد حمدى، وصلاح فام، وعبد الكريم يوسف، وأيمن عاطف، وأسامة السيد.

الصحة العامة للمواطنين

ومن جانبة أكد الدكتور خالد الخطيب، على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة القليوبية.