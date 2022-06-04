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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701969/هلا-رشدي-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-عملية-الظهر-وموعد-خروجها-من-المستشفى

كشفت الفنانة هلا رشدي تفاصيل حالتها الصحية وتطوراتها بعد العملية الجراحية التي أجرتها في ظهرها مؤخرًا.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لـ هلا رشدي

تطورات الحالة الصحية لـ هلا رشدي

كشفت الفنانة هلا رشدي تطورات الحالة الصحية لها عقب إجراء العملية الجراحية في الظهر، وقالت من خلال تصريحات صحفية: "الحمد لله خضعت لعملية جراحية في منطقة الظهر”.

وأضافت: “نتيجة فرقعة بعض الفقرات ما تسبب في عدم قدرتى على المشى والنوم.. استغرقت فى العملية حوالى 4 ساعات والحمد لله حاليًا الحالة مستقرة”.

وتابعت: “وأترك المستشفى بعد غدٍ بعد الاطمئنان على حالتي الصحية”، وأشارت إلى التزامها بالراحة التامة حوالي شهر بحسب تعليمات الطبيب المختص.

عملية هلا رشدي

وكانت الفنانة هلا رشدي شاركت متابعيها وجمهورها مؤخرًا بنشرها صورة لها من داخل المستشفى وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "بصوا هوه أنا مابحبش الكلام ده بس بناء على إلحاح المرافقين”.

وأضافت: “قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول لا إله إلا الله”.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة والمطربة هلا رشدى كان مشاركتها في بطولة مسلسل مكتوب عليا ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 والذي يعد أول تجربة تمثيلية لها.

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ويشارك في بطولة مسلسل مكتوب عليا عدد من النجوم مثل أكرم حسنى، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وآخرين.

بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل فيدرا، وأحمد فهمي وهنا الزاهد وفريدة سيف النصر وآخرين والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وكانت قد احتفلت بنجاح المسلسل وكتبت عبر صفحتها: "ومِن الحـب ما قُلت فيه الحمد لله على نعمة وجود الطيبين الصادقين المخلصين رغم قلة اللقاء إلا إن الغلاوه هيَّه هيَّه والمشاعر مش مدَّاريَّه .. شكراً من كل قلبي يا حبايبي على اليوم المليء بالحـب .. بحبكم ".