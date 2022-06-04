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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701962/إصابة-سيدة-بطلق-نارى-خرطوش-بالخطأ-في-فرح-بكفرالشيخ

أصيبت سيدة بطلق ناري “خرطوش” أثناء قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بفرح تم نقل المصابة لمستشفي كفرالشيخ وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرض مضمون البلاغ على اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ والذي أمرا بسرعة ضبط الشخص صاحب الواقعة وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

دوت الخليج البداية عندما استقبلت مستشفي كفرالشيخ العام سيدة مصابه بطلق نارى "خرطوش" وبسؤال أحد مرافقيها أفاد أنه حال تواجدها في فرح أطلق المدعو “إسلام. ا.ع.24” عام مقيم بالعزبة الجديدة دائرة قسم ثاني كفرالشيخ أعيرة نارية من فرد خرطوش أصيبت المجني عليها وتم نقلها للمستشفي. القبض على المتهم أمر اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بسرعة ضبط المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة. القت مباحث قسم ثاني كفرالشيخ برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.

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