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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /701956/رئيس-جامعة-القناة-يتابع-حالة-طالبة-فقدت-ساقيها-تحت-عجلات-قطار-الإسماعيلية

تابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حالة الطالبة “نرمين عزب” الطالبة بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية والتي فقدت قدميها إثر تعرضه، حيث تتواجد الطالبة بمجمع الإسماعيلية الطبي وتؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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وأشار رئيس جامعة القناة، إلى إنه تم إعداد لجنة خاصة للطالبة داخل المستشفى وتهيئة المُناخ المناسب لها لتؤدي الامتحانات، مؤكدًا أنها من الطالبات المتفوقات وتتحلى بإرادة قوية وعزيمة واضحة، وهي بنت كلية التربية الرياضية ولن تتخلى عنها كليتها وجامعتها.

تشكيل لجنة طبية

وأعلن رئيس الجامعة تشكيل لجنة طبية لتحديد الأجهزة التعويضية المناسبة ل "نرمين " حتى تستطيع أن تواصل حياتها بشكل طبيعي.

رافق رئيس الجامعة فى زيارة الطالبة الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمود شعيب رئيس قسم مسابقات الميدان والمضمار.

الطالبة مستمرة في دراستها

وقدم مندور، الشكر لمدير المستشفى وللفريق الطبي ولأطقم التمريض بالمجمع لدعمهم النفسي للطالبة، ومحاولة تذليل العقبات التي تواجهها لافتًا إلى موقفهم الإنساني في مفاجأتها بتنظيم حفل عيد ميلادها لإسعادها وإدخال الفرح إلى قلبها، مؤكدًا أن الطالبة مستمرة في دراستها داخل كليتها وستسعى الجامعة لتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لها لتواصل مسيرتها التعليمية والعلاجية.

كلية التربية الرياضية

وعلى صعيد آخر تابع رئيس جامعة القناة، سير العملية الامتحانية داخل لجان كلية التربية الرياضية ويؤدي اليوم السبت الموافق 4 من شهر يونيو الجاري لعام 2022، 342 طالب وطالبة الامتحانات بالمستوى الثانى داخل 14 لجنة امتحانية مع مراعاة الالتزام والاإنضباط مع توفير وسائل التهوية والبيئة المناسبة ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات بيسر.

كما شاهد رئيس الجامعة التجهيزات داخل العيادات الطبية باللجان الامتحانية مؤكدًا أنه لم يتم استقبال أى حالات تتطلب التدخل الطبي حتى الآن.