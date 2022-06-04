«بدل الطوفي» العثور على حشيش في أكياس حلويات بمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 08:28 مساءً -

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك طرود البريد برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك طرود البريد بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى من ضبط كمية من الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك طرود البريد السريع بالعتبة برئاسة محمود محمود السيد عصر مدير الجمرك اشتبه عامر قرني حسان مأمور الجمرك فى مشمول طرد بريدي مصدر الي دولة الامارات بوزن 9.785 جرام داخل كيس بريدي بلاستك بداخله شنطة سفر بها ملابس ولب وطوفي حيث لاحظ وجود قطع سوداء داكنة اللون داخل الطوفي بدلا من الحلوي وكذا داخل مقبض الشنطة .

وقام محمود محمود السيد عصر مدير جمرك البريد السريع بالعتبة بتكليف لجنة من مروة صلاح الدين وأيمن علي حسن وهاني جميل يونان وشريف عبد الحميد بفتح الطرود فتبين وجود 365 جرام يشتبه فى كونها مادة مخدرة من الحشيش ، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت بأن المادة لمخدر الحشيش .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .