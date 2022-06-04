التعليم العالى تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: - الدكتور رفعت عمر عزوز بخواجى، نائبا لرئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب. - الدكتور محمد عبدالمعطى محمد سمرة، عميدا للمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة. - الدكتورة جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة. - الدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميدا لكلية التجارة جامعة سوهاج. - الدكتور إبراهيم محمد عبدالجيد محمد، عميدا لكلية علوم الأرض جامعة بنى سويف. - الدكتور سعودى محمد حسن عبدالرحيم، عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط. - الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبدالجواد، عميدا لكلية التجارة جامعة أسيوط. - الدكتور شيرين عبداللطيف أحمد بدر، عميدا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. - الدكتور محمد مازن جلال محمد، عميدا لكلية الآداب جامعة السويس. - الدكتور أسامة أحمد خليل قدور، عميدا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس. - الدكتور إبراهيم محمد كمال عبدالواحد، عميدا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح.

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