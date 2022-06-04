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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701970/كشف-ملابسات-رقص-رجل-وسيدة-عبر-فيس-بوك-ببورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمناً قيام رجل وسيدة بالقيام ببعض الحركات الإستعراضية والرقص بالطريق العام بنطاق دائرة العرب بمحافظة بورسعيد، مما أثار إستياء المارة.

بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (شخصين ، لهما معلومات جنائية).

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبسؤالهما أفادا بالإتيان ببعض الحركات الإستعراضية على النحو المشار إليه على سبيل المرح .

كشف ملابسات قيام شخص بإمساك سكين ببورفؤاد

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات متضمناً ظهور أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد. تم ضبط المذكور ، وتبين أنه تظهر عليه علامات الإضطراب النفسى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

الداخلية تضبط دجال اوهم الناس بعلاج السحر والشعوذة عبر فيس بوك

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من منشور لأحد الأشخاص يتضرر من قيام شخص بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال إحدى الصفحات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها (عاطل ، مقيم بمحافظة القليوبية).

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من الفحم والبخور – عدد 6 إعلانات ورقية بإسمه لعلاج السحر والمس والحسد، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية.

المؤبد لقاتلة الطفلة ساندي بالصف

وعلى جانب أخر عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، "دنيا. خ"، المتهمة بقتل الطفلة "ساندي"، انتقامًا لخلافات مع والدتها في إحدى قرى مركز الصف جنوب الجيزة، بالسجن المؤبد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة قصدت قتل الطفلة "ساندي" 5 سنوات، بعدما استدرجتها للهو مع صغارها داخل منزلهم، وقامت بخنقها حتى فاضت روحها في يدها، وأخفت جثتها داخل غسالة خشية كشف معالم جريمتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت بعد ذلك بنقل جثمان الطفلة في جوال بلاستيكي أعلى سطح منزلها، في ظل انشغال الأسرة في البحث عن الطفلة بعد ساعات من غيابها عن أنظار أسرتها.

تعود أحداث القضية عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة الطفلة "ساندي" بعد ساعات من اختفائها.

وبتكثيف الجهود وتضييق الخناق على المشتبهة فيهم، اعترفت زوجة العم بقتل الطفلة لوجود خلافات مع والدتها.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيقات بارتكابه الجريمة بدافع الغيرة من والدة "ساندي" للتفرقة في معاملة عائلة زوجها بينهما، ومثلت جريمتها وسط فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخطف، وتولت النيابة التحقيقات التي إحالتها للمحاكمة العاجلة.