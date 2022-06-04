انت الان تتابع تفاصيل خبر إيهاب جلال يعلن إصابة أحمد فتوح بفيروس كورونا وإصابة شكوك حول لحاق النني بمباراة غينيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701967/إيهاب-جلال-يعلن-إصابة-أحمد-فتوح-بفيروس-كورونا-وإصابة-شكوك-حول-لحاق-النني-بمباراة-غينيا

دوت الخليج

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة عينيا المنتظرة غدا، أنه مواجهة غينيا ستكون صعبة، لافتا أن البداية ستكون مهمة في مشوار المنتخب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.ويستعد منتخب مصر لمواجهة،مساء غدا الأحد، أمام نظيره الغيني، في مستهل مشوار المنتخبين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأضاف أن مباراة مصر ضد غينيا مهمة وسنواجه منتخب جيد والبداية مهمة بالنسبة لنا، وكل اللاعبين الموجودين مستعدين ولدينا بعض الغيابات خلال الأيام الأخيرة.

الاستعانة بأخصائي نفسي

وأشار إلى أنه ليس من المستبعد أن نستعين بأخصائي نفسي، وهذه ليست مشكلة، لكن المشكلة في المستقبل نفسه".

ولفت إيهاب جلال إلى أنه لم يأتي لأحداث تغيير بشكل كبير من أول يوم ، ونحتاج لوقت أطول حتى يعتاد اللاعبين على طريقة اللعب الجديد".وتابع: "لا أقول اننا سنحدق تغييرا كبيرا، سنحاول على نفس الشكل مع تطوير بعض الأمور، بمساعدة اللاعبين الكبار".

وأكد أن كل اللاعبين موجودين حاليا معنا ونركز في أول مباراة الخروج بدون أي اصابات، ومباراة كوريا سنحاول الاعتماد على القوام الأساسي وسنعطي بعض اللاعبين الجدد فرصة.