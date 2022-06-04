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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701965/بادچي-ينتقل-إلى-إميان-الفرنسي-بصفة-نهائية

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انتقال أليو بادچي إلى صفوف نادي إميان الفرنسي بصفة نهائية، بعدما قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها بادچي في النادي الفرنسي لمدة عام.

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وتلقى الأهلي رغبة النادي الفرنسي في مكاتبة رسمية منذ عدة أيام، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بانتقال بادچي لناديه الجديد.

ووجه أمير توفيق الشكر للاعب السنغالي عن فترة تواجده في صفوف الأهلي، وكذلك أثناء إعارته في الموسم الماضي لنادي إميان الفرنسي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك، فى قمة الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 الجاري.

ترتيب الفريقين فى الدوري

يحتل نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يقع ، النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة .

طارق الأدور: موسيماني لم يبدأ المباراة بالتشكيل الصحيح وكان سبب الخسارة مواعيد مباريات الزمالك الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.