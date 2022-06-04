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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701963/برعاية-حزب-مستقبل-وطنالنائب-شحاته-أبو-زيد-ينجح-في-إنهاء-خصومة-ثأرية-بالكريمات

عقد حزب مستقبل وطن جلسة صلح وتقديم (جودة) بين عائلة البخايتة (الزوايدية)، والسلمانية (الدشانية) بالكريمات، معلنين إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام والمحبة، ذلك تفعيلا للدور المجتمعي الذي يقوم به النائب شحاته أبو زيد، وحرصه على إنهاء الخصومات الثأرية ونشر السلام بين الأهالي .

دوت الخليج

برعاية حزب مستقبل وطن .. النائب شحاته أبو زيد ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بالكريمات

جاء ذلك بحضور لفيف من الشخصيات النيابية والتنفيذية على رأسهم النائب عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، واللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والنائب عمرو عكاشة، والنائبة هند رشاد ، والنائب طارق الطويل، والنائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، والنائب أحمد سعد نويصر والنائب خالد تامر طايع، والنائب نادر الخبيري والنائب عماد الدرجلي والنائب وليد المليجي ، والنائب عمر زايد ، وبحضور سكرتير محافظة الجيزة الأستاذ محمد نور والاستاذ محمود مدينة رئيس مجلس مدينة أطفيح وعدد من الشخصيات السياسية والنيابية ..فضلا عن عدد من الرموز الدينية الشيخ محمد إمام مدير أوقاف أطفيح والقس قزمان نسيم كاهن كنيسة الأنبا بيشوي .

وقد قامت قوات وزارة الداخلية بتأمين الصلح، بمتابعة ورعاية اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ، وبحضور اللواء مصطفي البكري و اللواء أحمد خلف و اللواء علاء عوض الله و السيد مأمور مركز أطفيح حسام لافي و محمد سعيد رئيس مباحث أطفيح و أحمد الهلالي نائب مأمور مركز أطفيح و الرائد محمود يحيى و الرائد عبد الحليم الجيار.

وبحضور رجال الأزهر والكنيسة ، وبحضور كبار عائلات الصف وأطفيح والعياط وجنوب الجيزة والشباب والاهالي وتم تقديم "الجودة والكفن" وتم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين الأطرف.

ومن جانبه تقدم النائب شحاته أبو زيد، بالشكر لكل قيادات حزب مستقبل وطن على دعمهم و رعايتهم للصلح وحرصهم إنهاء الخصومة الثأرية ، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وشدد أبو زيد ، على ضرورة إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية.

وشدد أبو زيد ، على العمل على تكاتف كافة فئات المجتمع في نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موجهًا تحية شكر وتقدير للقيادات الأمنية ورجال المصالحات وأفراد العائلتين في إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وتحكيم العقل وتجنيب الخلافات والمشاحنات.