انت الان تتابع تفاصيل خبر والدته رحلت من 5 أيام.. تفاصيل وفاة قاضي محاكمة سفاح الإسماعيلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701960/والدته-رحلت-من-5-أيام-تفاصيل-وفاة-قاضي-محاكمة-سفاح-الإسماعيلية

حالة من الحزن سيطرت على الوسط القضائي، بعد رحيل المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد، والقاضي الذي سبق وأن أصدر حكمه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح الاسماعيلية"، اليوم السبت، بمستشفى آل سليمان التخصصي ببورسعيد.

وفاة المستشار أشرف محمد علي حسين

فما هي قصة وفاة المستشار أشرف محمد علي حسين؟.. دوت الخليج يستعرض التفاصيل..

أصيب المستشار أشرف محمد علي حسين، بوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده باستراحة القضاة في بورسعيد، وجرى نقله إلى مستشفى "ال سليمان" التخصصي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وسقط القاضي مغشياً عليه قبل دقائق من بدء إحدى جلسات المحاكمة داخل مجمع المحاكم، ببورسعيد، قبل أن يكتشف الحاضرون وفاته.

وكانت والدة المستشار أشرف محمد علي حسين، قد تُوفيت منذ 5 أيام، بالتحديد يوم 30 مايو المنصرم، وهو ما أدخل القاضي البالغ من العمر 58 عامًا في حالة حزن شديدة انتهت برحيله اليوم السبت الموافق 4 يونيو.

تشييع جثمان المستشار أشرف محم دعلي حسين

من المقرر تشييع جثمان المستشار أشرف محم دعلي حسين، عقب الانتهاء من الإجراءات، ونقله إلى مسقط رأسه بقرية الجفادون، التابعة لمركز الفشن، في محافظة بني سويف.

قضية سفاح الإسماعيلية

المستشار أشرف محمد علي حسين، البالغ من العمر 58 عاماً كان قد أصدر الحكم في القضية المتهم فيها عبد الرحمن دبور، والمعروفة إعلاميا باسم "سفاح الإسماعيلية"، وقضي فيها بالإعدام شنقاً ضده.

وأحالت المحكمة في وقت سابق، أوراق سفاح الإسماعيلية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي لإعدامه بتهمة ذبح مواطن في الشارع.

وكان قد انتقل أشرف محمد علي حسين، لمحكمة جنايات بورسعيد من 5 أشهر، بعد الانتهاء من الحكم في قضية عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، والتي حكم فيها بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدا فى وسط الطريق بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين.

من هو المستشار أشرف محمد علي حسين؟

المستشار أشرف محمد على حسين من مواليد التاسع من مارس عام 1964، وحاصل علي ليسانس الحقوق عام 1985 جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة "معاون نيابة" بتاريخ 4/3/1987، كما عين رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف بتاريخ 30/6/2010.

عزاء واجب

ومن جانبه، تقدم مجلس نقابة المحامين ببورسعيد، برئاسة صفوت عبدالحميد، بخالص العزاء الى أسرة الفقيد، ورؤساء محكمتي بورسعيد الابتدائية والاستئناف العالي بالاسماعيلية، وقضاة مصر، داعين الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته.