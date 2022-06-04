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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701959/الداخلية-تضبط-دجال-أوهم-الناس-بعلاج-السحر-والحسد-عبر-فيس-بوك

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من منشور لأحد الأشخاص يتضرر من قيام شخص بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال إحدى الصفحات.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها (عاطل ، مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من الفحم والبخور – عدد 6 إعلانات ورقية بإسمه لعلاج السحر والمس والحسد، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية.

المؤبد لقاتلة الطفلة ساندي بالصف

وعلى جانب أخر عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، "دنيا. خ"، المتهمة بقتل الطفلة "ساندي"، انتقامًا لخلافات مع والدتها في إحدى قرى مركز الصف جنوب الجيزة، بالسجن المؤبد.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة قصدت قتل الطفلة "ساندي" 5 سنوات، بعدما استدرجتها للهو مع صغارها داخل منزلهم، وقامت بخنقها حتى فاضت روحها في يدها، وأخفت جثتها داخل غسالة خشية كشف معالم جريمتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت بعد ذلك بنقل جثمان الطفلة في جوال بلاستيكي أعلى سطح منزلها، في ظل انشغال الأسرة في البحث عن الطفلة بعد ساعات من غيابها عن أنظار أسرتها.

تعود أحداث القضية عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة الطفلة "ساندي" بعد ساعات من اختفائها.

تكثيف الجهود

وبتكثيف الجهود وتضييق الخناق على المشتبهة فيهم، اعترفت زوجة العم بقتل الطفلة لوجود خلافات مع والدتها.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيقات بارتكابه الجريمة بدافع الغيرة من والدة "ساندي" للتفرقة في معاملة عائلة زوجها بينهما، ومثلت جريمتها وسط فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخطف، وتولت النيابة التحقيقات التي إحالتها للمحاكمة العاجلة.

إلزام أحمد عز بدفع 28 ألف جنيه أجرة مسكن وحضانة لطفليه من زينة

ألزمت محكمة الأسرة بمدينة نصر اليوم السبت، الفنان أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن، و3 آلاف أجرة حضانة لطفليه من الفنانة زينة.