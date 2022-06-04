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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701958/بعد-الإساءة-لـ-أم-كلثوم-المؤلفين-والملحنين-تتعاون-مع-المجلس-الأعلى-للثقافة

تستعد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين “الساسيرو” لتنظيم ندوات وأمسيات ثقافية حول رموز الأغنية المصرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الندوات الثقافية من جمعية المؤلفين والملحنين

الندوات الثقافية من جمعية المؤلفين والملحنين

تأتي الندوات الثقافية التي تستعد جمعية المؤلفين والملحنين لتنظيمها، بمبادرة من الشاعر أحمد سويلم، رئيس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو.

وستعقد هذه الندوات والأمسيات في المجلس الأعلى للثقافة، بمُشاركة المثقفين والباحثين والمتخصصين في الشأن الغنائي والثقافي.

وسيُدير الندوات أشخاص تُدرك وتُقدر تاريخ هؤلاء الرموز، ويجيدون العرض والتحليل الأدبي والفني لمراحل تطورهم، ويأتي ذلك القرار بعد أيام قليلة من الأزمة التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية الخاصة بالإساءة لأم كلثوم.

الإساءة لـ أم كلثوم

وكانت الإساءة للراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، على هامش أمسية ثقافية داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وما شهدته من تطاول وإساءة لرموز فنية مصرية، مثل الشاعر أحمد رامي.

ومن جانبها جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور مدحت العدل، كانت قد تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد ناصر دويدار، بتهمة الإساءة للشاعر الكبير أحمد رامي.

ويعد الشاعر الكبير أحمد رامي أحد رموز ومؤسسي جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك الفنانة الراحلة أم كلثوم، وحذرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب في بيان رسمي صدر عن الجمعية.

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وجاء في بيان جمعية المؤلفين والملحنين التي يرأسها مدحت العدل: “بعدما تحدث الكاتب ناصر دويدار عن علاقة أم كلثوم بالشاعر أحمد رامي، وقال إن أم كلثوم كانت على علاقة بـ 11 رجلًا وهي موالدية”.

وأضافت جمعية المؤلغين والملحنين: “وذلك في ندوة عقدت في اتحاد كتاب مصر ثم أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا تحذر فيه أي متطاول على رموز مصر الفنية ثم تقدمت جمعية المؤلفين ببلاغ ضده”.