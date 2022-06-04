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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701957/النائب-حسانين-توفيق-منصة-تأهيل-تسهل-دخول-ذوى-الإعاقة-لسوق-العمل-وتحقق-رؤية-مصر-2030

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل التوظيف “تأهيل” يعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات التى توفرها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوقهم فى الحياة الكريمة.

دوت الخليج

النائب حسانين توفيق: منصة "تأهيل" تسهل دخول ذوى الإعاقة لسوق العمل وتحقق رؤية مصر 2030

وأضاف توفيق فى تصريحات له اليوم، إن المنصة تيسر وتسهل دخول ذوى القدرات الخاصة إلي سوق العمل، باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع وليسوا عبئا عليه، مشيرا إلى أن الدستور المصرى كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030»، تضمنت عددا من السياسات التنموية لهذه الفئة.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أنه سبق وأن مولت الحكومة نحو 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الدولة بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوى الإعاقة البصرية.

وقال توفيق إن الدولة وفرت العديد من الخدمات لذوي الهمم فى وسائل النقل العام بتوفير كراسى متحركة فى المحطات تيسيرا عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات، كما تم تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكل درجاتها وأنواعها، ومنحهم تخفيضا بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، وغيرها من الخدمات الموجهة لهذه الفئة، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بحقوق ذوى الإعاقة، وتطويع آليات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا الهدف.