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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /701968/الأزهر-إصابة-١٤-معلم-في-حادث-أثناء-عودتهم-من-امتحانات-الثانوية-بالسويس

دوت الخليج

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي والبعوث الإسلامية خلال اليوم الأول دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو وجود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وقام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بتفقد لجنة معهد أجا ومعهد سمنود بمنطقة الدقهلية، ولجنة معهد المحلة الكبرى بمنطقة الغربية، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد، بتفقد لجنة معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بمنطقة القاهرة.

وأجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بلجنة معهد القاهرة الثانوي بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما قام الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، يرافقه الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالقطاع، بتفقد لجان معهد بين وفتيات الإسماعيلية بمنطقة الإسماعيلية.

وقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خالص العزاء لأسرة الطالبة آلاء محمود محمد محمود، الطالبة بمعهد فتيات الصورة، بمحافظة الشرقية، والتي وفاتها المنية أمس بمنزلها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب والديها، وأن يمن على أهلها وذويها بالصبر والسلوان.

إصابة ١٤ معلم في حادث أثناء عودتهم من امتحانات الثانوية بالسويس

وتمنى السلامة للمراقبين بمحافظة السويس إثر وقوع حادث ميكروباص به عدد 14 عضوًا بلجنة كبريت، وذلك أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اللجنة، وتم الاطمئنان عليهم ونقلهم إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة، وكشفت الفحوصات استقرار حالة الجميع.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية للقسم (العلمي) بنين ٢٦٢٣٨ وفتيات٢٠٤١٠ بإجمالي ٤٦٦٤٨، بينما يبلغ عدد المتقدمين من البعوث الإسلامية ٧٠٠ طالب وطالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي إلى يوم الخميس الموافق ٧/٧/٢٠٢٢.