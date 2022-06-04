التعليم : رصد 100 حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:29 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات أو معوقات، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

كشف مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رصد 100 حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية 2022 حتى الآن، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منضبط دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع اللجان مؤمنة تماما، موضحا أن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا.

وقال المصدر، إنه سيتم تحويل جميع الطلاب الغشاشين للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية تم تعقيمها وتطهيرها ضد فيروس كورونا قبل عقد الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.