رئيس جامعة الأزهر يتفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية بفرع البنات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 07:29 مساءً - تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد أسامة مدير مكتب رئيس الجامعة، مبنى الاختبارات الإلكترونية بفرع البنات للوقوف على سير العمل به، إضافة إلى إمكانية استثماره بديلًا عن السرادقات في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بفرع البنات؛ نظرًا لكثرة عدد الطالبات.

وطالب رئيس الجامعة بتجهيز المبنى وتأهيله التأهيل اللازم من أجل استثماره في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرع البنات.

من ناحية أخرى، وزع رئيس الجامعة بعض الهدايا الرمزية على الطالبات، وسط سعادة كبيرة منهن، وحرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية معه.

وكان في استقبال رئيس الجامعة سعاد بكر، الأمين المساعد لفرع البنات، ومنال حافظ، مديرة الأمن والمدينة الجامعية للطالبات بفرع البنات بمدينة نصر، وإيمان الملط، مدير إدارة شئون المقر بفرع البنات.