تحذير عاجل من وزارة التعليم بشأن مدارس البترول (بيان رسمى)

وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم السبت، أن المدارس التابعة لها وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية ويوجد بها هذه التخصصات وهى فى مجال البترول مدرسة مرسى مطروح الثانوية الميكانيكية بنين، مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب البحر الأحمر، مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.
وفى مجال مشتقات البترول "البتروكيماويات" مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية، مدرسة السويس الفنية المتقدمة، ومدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية، وفى مجال النقل البحرى، المدرسة الفنية للنقل النهرى بمصر القديمة "تابعة للمعهد الإقليمى للنقل النهرى".
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية التى تسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك حرصا من الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب لضمان التحاقهم بمؤسسات التعليم الفنى الرسمية والمعتمدة من الجهة الوحيدة المنوط بها التعليم الفنى فى مصر وهى"وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى".
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع المدارس الفنية وبرامجها فى جميع المحافظات على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:
https://tech.moe.gov.eg/tech/article/importanturls/371
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