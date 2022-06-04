عاجل- نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653. وفيما يلى رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتماده من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87 % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63%. وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك 155 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.8 %، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4 % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 95.7%.

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