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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /701954/التموين-تحرر-محاضر-ضد-المزارعين-الممتنعين-عن-توريد-القمح

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

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ويشمل التوجيه في مادته الأولى :‏-

- العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏

- حصر المساحات المنزرعه من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

- توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.‏

- حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.‏

ونص القرار على أنه حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحه ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).‏

كما شمل التوجيه في مادته الثانية:‏

حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رق (10)لسنة 2022.‏

أعلن د. ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، أن وزارة التموين سمحت ببيع الردة للمزارعين الملتزيمن بتوريد القمح للصوامع، مشيرًا إلى أن هناك 22 منفذ للقمح، والتوريد مستمر حتى شهر أغسطس القادم.

وأضاف "توفيق"، خلال مادخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن لمدة 4 شهور وهناك 5 بواخر قادمتين ابتداءا من الأسبوع الأول ليونيو حتى نهاية الشهر.

5 شحن قمح قادمة إلى مصر

وأوضح أن هناك مركب بولغاري عليه شحنة قمح تقدر بـ 55 ألف طن، إضافة إلى 4 بواخر فرنسية، كما أن هناك مركب روسية في الطريق إلى مصر عليها 63 ألف طن، فضلًا عن مركب أوكرانية تم تحميلها وتقبع في الموانئ الرومانية وعبرت الحدود الأوكرانية وتعتبر أول مركب، مؤكدًا أن تلك الشحنة عبرت كلها إلى السكة الحديد ودخلت رومانيا.

ولفت رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، إلى أن هناك مركب أخرى تابعة لهيئة السلع التموينية محتجزة ولا تستطيع الخروج.