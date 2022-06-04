انت الان تتابع تفاصيل خبر في عيد ميلاد أنجلينا جولي.. قنبلة كادت تودي بحياتها والخيانة كتبت نهاية علاقتها بـ براد بيت حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - عيد ميلاد أنجلينا جولي

يذكر أن اسم النجمة العالمية أنجلينا جولي ارتبط طوال 18 عاما بالنجم العالمي براد بيت حيث عاشا سويا الكثير من التفاصيل من حب وزواج وأطفال وانفصال وخيانة.

وكانت قد بدأت العلاقة بين أنجلينا جولى والنجم العالمي براد بيت من خلال أحد أعمالهما السينمائية وكان براد بيت وقتها متزوجا من النجمة العالمية جينيفر أنيستون، ولكن عقب فترة من قصة الحب التي جمعت بين براد وبين أنجلينا قرر براد بيت الانفصال عن زوجته جينيفر.

وبعد ذلك قرر الارتباط عاطفيا بالنجمة أنجلينا جولي، وفي عام 2014 قرر الثنائي الزواج وأنجبت منه وتبنت 6 أطفال وعاشا سويا حياة سعيدة إلى حد بعيد، ولكن في عام 2016 قرر الثنائى الانفصال.

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وتردد وقتها العديد من الأقاويل حول أسباب الانفصال ومنها الإدمان وشرب النجم براد بيت للكحول، ولكن كشفت بعض التفاصيل الأخرى عن السبب الحقيقي لانفصالهما وهو خيانة براد بيت لـ أنجلينا جولي مع فتاة أخرى مثل ما كان يفعل مع زوجته الأولى.

ومنذ ذلك الوقت ودخلا الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت في أزمات ومشاكل حتى لجات أنجلينا إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقها وحضانة أبنائها.