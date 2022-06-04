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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /701950/انتحار-فتاة-في-الشرقية-بحبة-الغلة-السامة

شهد مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية واقعة انتحار،حيث أنهت فتاة في العقد الثاني من العمر حياتها عن طريق تناول حبة الغلة السامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دوت الخليج

البداية عندما تلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بورود اشارة من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول فتاة 18 عاما مقيمة بنطاق المركز مصابة بحالة تسمم شديدة لتناولها بعض أقراص حفظ الغلال السامة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وكشفت التحريات المبدئية أن المتوفاة أقدمت على الانتحار والتخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دعم الدولة للصحة النفسية

‎وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. ‎كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. ‎

دار الإفتاء المصرية

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.