انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إعلان انفصالها رسميا.. شاكيرا تكشف حقيقة نقلها للمستشفى حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /701947/بعد-إعلان-انفصالها-رسميا-شاكيرا-تكشف-حقيقة-نقلها-للمستشفى

دوت الخليج يكشف حقيقة دخول شاكيرا المستشفى

حقيقة دخول شاكيرا المستشفى

كشفت النجمة العالمية شاكيرا حقيقة نقلها إلى المستشفى وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها عن لاعب الكرة بيكيه حيث تلقت الكثير من الرسائل من جمهورها ومتابعيها والأصدقاء تعرب عن القلق حول دخولها المستشفى.

وأوضحت شاكيرا أن الصورة قديمة، وأنها لم تدخل المستشفى، وشاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صورة لها مع والدها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة التي تجمعها بوالدها قائلة: “وصلتنى الكثير من الرسائل أننى في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريض وفى المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك.. أتلقى الكثير من الرسائل التى تثير قلقى بشأن أننى شوهدت فى سيارة إسعاف فى برشلونة مؤخرًا”.

انفصال شاكيرا وبيكيه رسميا

وأضافت شاكيرا: “أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضى، يوم 28، عندما تعرض والدى للأسف لسقوط سيئ ورافقته فى سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن.. لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم".

وفي سياق آخر، كانت الفنانة والمطربة شاكيرا وزوجها النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادى برشلونة قد أعلنا انفصالهما بشكل رسمي اليوم السبت فى بيان مشترك.

وقالت شاكيرا وبيكيه فى بيان رسمي لهما: “نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية، شكرًا لتفهمكم".

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يذكر أن شاكيرا وبيكيه كانا قد التقيا معا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم عام 2010 فى جنوب أفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان الذي يبلغ من العمر 9 سنوات وساشا 6 سنوات، وانتشرت الشائعات فى الأيام الأخيرة، حول انفصال الثنائي.

وتزايدت الشائعات قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم السبت حيث أعلن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه والمطربة الكولومبية شاكيرا في بيان مشترك الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاما.