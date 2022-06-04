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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /701944/محمد-منير-يعود-للإسكندرية-بعد-غياب-10-سنوات-تفاصيل

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفلته الغنائية الجديدة في الإسكندرية عقب غياب استمر لـ 10 سنوات عن الظهور وإحياء الحفلات هناك.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حفل محمد منير الجديد في الإسكندرية

حفل محمد منير في الإسكندرية

سيقام حفل الكينج محمد منير يوم 15 يوليو المقبل في إحدى الفنادق الكبرى بالإسكندرية ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الأيام المقبلة.

وتأتي تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية على فئتين، الفئة الأولى تبلغ قيمتها 450 جنيها لـ فئة الـ VIP، بينما الفئة الثانية من المقرر أن تطرح ومبلغها 250 جنيه ضمن فئة الـ Regular.

وفي سياق آخر، يستعد الكينج محمد منير لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “للى" من كلمات وألحان الفنان أكرم حسنى بعد تأجيل استمر لـ عدة سنوات.

محمد منير وأكرم حسني

وكان قد تحدث الفنان أكرم حسني عن الأغنية الجديدة الذي يتعاون من خلالها مع الكينج محمد منير في مداخلة هاتفية له عبر إذاعة نجوم إف أم ، وقال إن الأغنية لن تكون ديو بينه وبين الكينج محمد منير.

وأوضح أن الأغنية الجديدة هي من كلماته وألحانه فقط، معلقًا: "قبل 5 سنوات تواصل محمد منير معي وسألني عن مؤلف أغاني شخصية أبو حفيظة”.

وأضاف الفنان أكرم حسني قائلًا: “وطلب مني مقابلتي وبعدها طلب كتابة أغنية له وحاولت كتابة شيء يرضيه لكن لم يحدث توفيق"، لافتًا إلى أنه قرر إيقاف المشروع ولكن بعد كتابة أغنية منذ فترة قرر عرضها على محمد منير ووافق عليها.

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وأشار إلى أن الفنان محمد منير أعجب بكلمات الأغنية وبدأ التحضير لها بالفعل ومن المنتظر طرحها للجمهور خلال الفترة المقبلة وتحمل اسم للي.

ويشار أن اسم الأغنية الجديدة للكينج محمد منير “للي” هي الكلمة التي ستتكرر كثيراً في الأغنية موضحاً أنها لا تحمل الطابع النوبي، ولكنها أغنية من الغزل والحب التي اعتاد الكينج محمد منير على تقديمها للجمهور.