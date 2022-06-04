اختبارات القبول وتنسيق الجامعات الأهلية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى اختبارات القبول وتنسيق الجامعات الأهلية:- ويقدم الموقع الإلكترونى لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية عددا من الخدمات والمرونة الفائقة للطلاب المتقدمين، حيث يحتوى على فيديوهات إرشادية، ونماذج من الاختبارات، ليتدرب المتقدم عليها، كما يتيح للطالب إدخال 20 رغبة مختلفة، ويمكنه تعديلها، وإعادة ترتيبها، والحذف والإضافة لهذه القائمة قبل إنهائها وإرسالها تلقائيا لمكتب تنسيق الجامعات الأهلية، لتحديد مكان ومواعيد الاختبارات للطالب، ويتم التواصل مع الطالب الذى استنفد رغباته لزيادة رغبات جديدة.

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