وزير النقل: عجلة العمل والإنتاج لم تتوقف منذ إطلاق الرئيس خطة بناء الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، أن مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل، كان لها النصيب الأكبر من تلك الخطة، مما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحرى فى تقرير التنافسية الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل فى جلسة "التخفيف من تغير المناخ" خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الــ47 لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب وزير النقل - فى كلمته - عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة فى فاعليات منتدى القطاع الخاص، كما توجه بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامى للتنمية على الجهد المبذول لتنظيم هذا المنتدى الدولى الهام الذى يتضمن برنامجه أكثر من 30 جلسة عمل ونقاش فى مختلف الموضوعات المرتبطة بنشاط البنك والأوضاع العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء بالبنك واستعراض أدوات التمويل المتاحة.

وأشار إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهرى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.

وأضاف أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1،7 تريليون جنيه، وتشمل فى مجال الطرق والكبارى إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورا جديدا على النيل ليصل الإجمالى إلى 72 كوبرى / محور على النيل وإنشاء ألف كوبرى علوى ونفق ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبرى علوى ونفق على الشبكة.

وفيما يخص السكك الحديدية، أشار وزير النقل إلى إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالى 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة "توريد 260 جرارا جديدا – إعادة تأهيل 172 جرارا – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع"، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميا بدلا من 1 مليون راكب حاليا و13 مليون طن بضائع سنويا بدلا من 4،5 مليون طن.

أما بالنسبة للنقل البحرى، أوضح وزير النقل أنه يتم العمل على تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة – الإسكندرية وتم التخطيط وجارى تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالى أطوال الأرصفة حوالى 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة، وفى مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء عدد 9 موانئ جافة وعدد 8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنويا بالإضافة إلى تطوير عدد 7 موانئ برية على الحدود المصرية.

وفى مجال النقل النهرى، تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع، مضيفا أنه فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلى نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، تعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات النقل المختلفة "السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية" وبما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثانى أكسيد الكربون بنسبة 0،6% على مستوى العالم، وتمثل قطاعات الطاقة "الكهرباء والنقل والصناعة" نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر، وتأتى أهمية المشاركة فى هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتى فى المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرا على البيئة واستهلاكا للطاقة وانتاجا للإنبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالى انبعاثات الطاقة.

واستعرض المهندس كامل الوزير، جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ففى مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعى الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعى ذات الجر الكهربى المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلا من وسائل النقل الجماعى التى تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات فى مشروع القطار الكهربائى LRT "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" بطول 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع مونوريل شرق النيل "محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية" ومونوريل غرب النيل "محطة وادى النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر" بإجمالى طول 100 كيلومتر، مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق "عدلى منصور – امبابة – جامعة القاهرة" بطول 41،2 كيلومتر، مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق "6 أكتوبر – القاهرة الجديدة" بطول 42 كيلومترا، مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق "الخصوص- المعادى الجديدة" بطول 35 كم، مشروع الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائرى وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، مشروع تطوير مترو الإسكندرية "أبو قير – محطة مصر" بطول 21،7 مليون جنيه، مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط: الخط الأول "السخنة – مطروح – الفيوم" بطول 660 كيلومترا، الخط الثانى "الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل" بطول 1100 كيلومتر، الخط الثالث "قنا – الغردقة – سفاجا" بطول 225 كيلومترا، وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى إنتاج أتوبيسات نقل جماعى صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويا.

وأضاف الوزير أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال التوسع فى استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف "CIR – FDR"، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالى 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، مشيرا إلى التوسع فى استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة فى أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، وكذلك فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية فى الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل فى نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل، وإعادة استخدام مخلفات البناء فى أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر فى الطاقة والتكلفة والحفاظ على البيئة، والتوسع فى زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وإنشاء الكبارى العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التى تتسبب فى زيادة معدلات الثلوث.

وأشار وزير النقل إلى تطوير منظومة النقل النهرى من خلال تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهرى فى نقل البضائع وآثره الإيجابى على البيئة من خلال تقليل الإعتماد على النقل البرى، وبالتالى تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أنه على المستوى المحلى، يتم إنشاء محور مائى جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجرى الملاحى لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحى ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية، وعلى المستوى الإقليمى، فيتم الربط المائى بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولا إلى وادى حلفا، كما تسعى مصر إلى امتداد المجرى الملاحى إلى الخرطوم ومنها إلى جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب على العوائق فى المسافة من وادى حلفا حتى سد مروى، كخطوة على طريق استكمال مشروع المجرى الملاحى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، الذى ترعاه المبادرة الرئاسية للاتحاد الإفريقى.

وفى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، خططت وزارة النقل لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التى تقدمها تلك الموانئ حيث يجرى حاليا انشاء حوالى 10 آلاف كيلومتر من حواجز الأمواج فى مينائى دمياط والسخنة ومخطط إنشاء 5 آلاف كيلومتر فى ميناء الإسكندرية الكبير، كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التى تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحرى بإغلاق الحركة فى بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادى لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق، خصوصا الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويا.

كما أشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما فى ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعى والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.

وأضاف أن مصر ستشرف باستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الحالى 2022، للبناء على ما تحقق فى مؤتمر جلاسكو 2021، فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء فى موازنتها العامة من 15% حاليا إلى نحو 50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وفى نهاية كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة وأن يخرج بتوصيات من شأنها دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ على البئية والاعتماد على استخدام النقل الأخضر المستدام، كما تقدم بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.