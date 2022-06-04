رئيس العربية للتصنيع بشرم الشيخ: مصر من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوى رقم (47) لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقد فى مدينة شرم الشيخ وبمشاركة (57) دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحورى الإقليمى والدولى.

وأشار التراس إلى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والإفريقية والعالمية الصديقة.

وأعرب عن تقديره لمجهودات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى تعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة فى جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، متمنيا التوفيق فى أعمال فعاليات هذه الاجتماعات والخروج باتفاقيات وعقود تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل.

وقال إن البشرية فى وقتنا الحالى تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل فى التعافى من تداعيات جائحة "كورونا" والآثار السلبية للتغيرات المناخية والصراع العالمى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن هذا الأمر يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغا أكثر ابتكارا فى صنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء.

وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تعد الآن أكبر ظهير صناعى لمصر وكافة الدول العربية والإفريقية وترحب بالدخول فى شراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وذكر أن رصيد العربية للتصنيع فى هذا المجال يصعب حصره، لافتا إلى نماذج لاتفاقيات وعقود تمت بالفعل فى مجالات عديدة، ومنها مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مصنع كوابل ألياف ضوئية مع شركة بنية وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال، وأيضا نموذج ناجح من التعاون مع القطاع الخاص العربى وهى شركة "طلال أبو غزالة" فى تصنيع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية الدقيقة من الحواسب الشخصية وأجهزة التابلت والتليفون المحمول.

ونوه بأن هناك العديد من شركاء النجاح من القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون مع إحدى الشركات ومع أكاديمية البحث العلمى فى تصميم وتصنيع وإنتاج أجهزة التنفس الصناعى مصرية مائة فى المائة، وتم اعتمادها فى الجهات المختصة وتوريدها إلى العديد من مستشفيات وزارة الصحة.

ولفت التراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع اتجهت لتوطين صناعات حديثة بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة، ومنها صناعة إطارات المركبات بكافة الأنواع والاستخدامات وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات المركبات لتغطية مطالب السوق المصرى والتى تصل إلى 17 مليون إطار وبطاقة إنتاجية حتى 10 ملايين إطار/السنة وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية.

وأوضح أن هناك صناعة الإستانلس لكافة الأغراض الصناعية وذلك بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، حيث مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ (الإستانلس ستيل) بالشرق الأوسط لإنتاج ألواح ستانلس ستيل المدرفلة على البارد بطاقة 150 ألف طن سنويا (مرحلة أولى) وعلى الساخن (كمرحلة ثانية)، مشيرا إلى أنه تم دراسة الجدوى السوقية للمشروع بواسطة بيت خبرة إنجليزى والتفاوض مع عدد من الشركات العالمية.

ولفت إلى صناعة ألواح الخشب المضغوط MDF من جريد ومخلفات النخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حيث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من سعف النخيل (لأول مرة فى العالم) وبطاقة إنتاجية تصل إلى (100) ألف متر مكعب سنويا فى محافظة الوادى الجديد، حيث تتوفر أكثر من (2.4) مليون نخلة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من التجارب التصنيعية بواسطة إحدى الشركات الألمانية المتخصصة، التى توصلت لإمكانية إنتاج خشب MDF عالى الجودة وطبقا للمواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا المصنع من المشروعات التى تساهم فى الحفاظ على البيئة بإنتاج الأخشاب بدلا من التخلص من سعف النخيل بالحرق.

وأجرى التراس محادثات مكثفة مع العديد من وفود الشركات العالمية وكبار المستثمرين، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات والشراكات فى هذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلى والأسواق العربية والإفريقية.