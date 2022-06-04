الداخلية تضبط 753 الف مخالفة مرورية

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى للحد من الجريمة بمختلف صورها وكذلك مداهمة البؤر الإجرامية والمسجلين والخارجين عن القانون، وكذلك مراقبة حركة الطرق من قبل رجال المرور لرصد أى مخالفات على تلك الطرق بمختلف المحافظات.

دوت الخليج

ونتج عن جهود الحملات خلال شهر فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 753569 مخالفة مرورية متنوعة والمرور على عدد 1029 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1744 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 10 حالات، وفحص 1536 مركبة تبين مخالفة 47 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

تحليل مخدرات لقائدي السيارات

كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 14038 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد641 سائق منهم.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع 1761 سيارة – 239 دراجة نارية، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية، تم ضبط 56734 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

الصوتيات والسرينة المخالفة

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد 4626 مخالفة أجهزة صوتية ، 5707 مخالفة أجهزة ضوئية ، 11423 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، و12166 مخالفة ملصقات وضبط عدد 568 محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" بمضبوطات بلغت 2853 أجهزة صوتية – 3478 أجهزة ضوئية – 3619 ملصقات مخالفة.

مخازن الخردة

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 46 قضية بإجمالى60 متهم بمضبوطات وزنت 2 طن و994 كيلو جرام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .