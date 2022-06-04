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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701903/خبير-نستطيع-حل-أزمة-استيراد-القمح-من-أوروبا-واستفدنا-من-ارتفاع-سعر-الغاز

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن مصر قادرة على حل أزمة استيراد الحبوب الزيتية والقمح من الخارج من خلال استغلال الدول العربية، والتعاون والتكامل المشترك بينهم، خاصة أن الظروف تجبر الجميع على ذلك في الوقت الحالي.

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وأضاف "العمدة"، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية مصر الأولى، من تقديم كل من الإعلامي أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أن مصر كانت تعمل على استيراد الحبوب الزيتية من أوروبا خاصة أن ظروف المناخ هناك أفضل، ويزرعون القمح والحبوب الزيتية مرتين في العام، وهذا غير متاح في مصر، والموارد المائية في مصر محدودة، مقترحا استغلال التعاون والتكامل العربي بشكل أكبر وطلب زراعة الحبوب الزيتية في الدول العربية القادرة على ذلك، والتي تسمح لها ظروفها المناخية بذلك بدلا من الاستيراد من الدول الأوروبية، مستشهدا بدولة السودان، حيث إنها تمتلك أكثر من 150 مليون فدان صالح للزراعة ولديهم موارد مائية مميزة.

خبير اقتصادي: مصر قادرة على حل أزمة القمح من خلال هذه الدولة

وتابع أن التعاون العربي مهم في الوقت الحالي على سبيل المثال مع دولة الإمارات، حيث إنها دولة شقيقة والعلاقات السياسية جيدة، ويحكمنا أطر مشتركة مثل اللغة وقرب الحدود الجغرافية، وحجم التجارة جيد جدا، ووصل حجم التجارة بين الدولتين في 2019 قبل أزمة كورونا إلى 4.8 مليار دولار ما بين استيراد وتصدير.

وأوضح الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالميا، والأولى إقليميا من حيث الصناديق السيادية، حيث إنها تمتلك 6 صناديق سيادية بحوالي 2.5 تيريليون تقريبا، لافتا إلى أن مصر وقعت مع صندوق منهم بضخ 10 مليار دولار على مدار 5 سنوات وهذا أمر جيد للاقتصاد المصري.

مصر استفادت من ارتفاع سعر الغاز

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز ساعد مصر في تسويق الغاز المسال بأسعار مرتفعة، حيث إن أسعار الغاز متدنية جدا منذ عام ونصف، الآن مصر تحقق أرباح متميزة من الغاز، حيث إن مصر من الدول التي حققت أكبر معدل نمو في إنتاج وتصدير الغاز المسال، وهذا معناه أن البنية التحيتة المصرية نجحت في الاستجابة للطلب المتزايد على الغاز.

وأسهب أن نجاح مصر واستجابة البنية التحتية لطلبات السوق جعل الشركة الأجنبية الشريكة في محطات الغاز مضاعفة الإنتاج من 12.5 مليون طن سنويا إلى 23 مليون طن، لزيادة الطلبات على الغاز في أوروبا.