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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701902/6-آلاف-كتاب-شرطة-المصنفات-تضبط-1157-قضية-خلال-شهر

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

دوت الخليج

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال ضبط قضايا المصنفات عن ضبط 1157 قضية عبارة عن 697 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 244 أبرزها (هارد ديسك – كاميرا ديجتال – مايكات صوت - كروت صوت) ، وكذا 436 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 6094 تمثلت فى نسخ من كتب روائية وأغلفة وملازم دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

استراتيجية وزارة الداخلية

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

ضبط 6249 قضية تهرب ضريبى بـ 10 مليار جنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

دوت الخليج

فنجحت جهود الحملات الأمنية خلال شهر فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط 6249 قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت (10,742,826,780 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .

قيمة المبالغ المسددة لخزانة الدولة

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (16٫989٫173 مليون جنيه).

و فى مجال قضايا الأموال العامة تى ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (550,383,387 مليون جنيه) أبرزها ضبط (259) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (234,859,396 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 175,121,991 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (409,981,387 مليون جنيه).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.