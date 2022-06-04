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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701901/لينك-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-القليوبية-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القليوبية عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلكبعد ظهور النتيجة في عدد من المحافظات، ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية ظهوزر النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم من أجل الدخول في مرحلة تعليمية جديدة.

وينشر موقع دوت الخليج كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بحسب ما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وهل هناك رابط لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم فقط

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أنه من المقرر إعلان ظهورنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022 منتصف الأسبوع المقبل بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.

ولا تزال أعمال التصحيح مستمرة إلى الآن بمحافظة القليوبية، لذلك لم تظهر النتيجة بعد، ومن المقرر أن تبدأ اليوم أعمال الرصد وتجميع الدرجات يوم تمهيدًا للإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظ.

وفي هذا الصدد، ومن أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب وعدم الاستعجال في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

كما أوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022، تسير بصورة منتظمة، حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية مع المتابعة الجادة والمنتظمة لرئيس الكنترول لجميع أعضاء الكنترول، مؤكدا الالتزام بالمواعيد صباحا ومساء.

ولمعرفة انتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن الدخول على الرابط التالي

وكان عدد من محافظات الجمهورية قد أعلنت عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، ومنها القاهرة البحيرة والشرقية والدقهلية والجيزة.