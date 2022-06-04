وزيرة الصناعة ترد على سؤال نائبة التنسيقية عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية..غدا

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701899/وزيرة-الصناعة-ترد-على-سؤال-نائبة-التنسيقية-عن-إجراءات-تطوير-مراكز-الكفاية-الانتاجيةغدا

ترد الدكتورة نيفيتن جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على السؤال الموجه لها من النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية.

دوت الخليج

وزيرة الصناعة ترد على سؤال نائبة التنسيقية عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية

كما تشهد الجلسة العامة، تحديد موعد لمناقشة 13 طلب مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء ، بشأن عدد من القضايا المحليةوالدولية التي تؤرق تفكير المواطن المصري فى الشارع، كالتغيرات المناخية، وكيفية جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتصدي للآفات الزارعية وتعمير منطقة الصحراء الغربية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرين وتسهيل اجراءات الشباك الواحد فى وزارة التجارة، على النحو التالي:.

النائب منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مساكن إقتصادية خاصة بمدينة الاسكندرية.

وتحديد موعد لمناقشة 3 طلابت مقدمة من النائب علاء عابد، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن،

الأول: الحد من الانبعاثات الحرارية لمواجهة التغيرات المناخية.

الثاني: معالجة مياه الصرف الزراعي لسد العجز في الموارد المائية.

الثالث: تعمير منطقة الصحراء الغربية زراعيًا وسكنيًا.

النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. النائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

النائبة رشا فايز وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح.

النائب أحمد خليل خير الله وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل وزارة التجارة والصناعة لإجراءات الشباك الواحد.