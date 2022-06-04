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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701898/كوكتيل-مخدرات-الداخلية-تسقط-أباطرة-الكيف-بـ-5151-قضية-خلال-شهر

دوت الخليج

ونتج عن جهود تلك الحملات خلال شهر فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 5151 قضية مواد مخدرة، وضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 1720,204 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 556,700 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 155,504 كيلو جرام، وكمية من مخدر القات وزنت 40,440 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 40,893 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 24,475 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 4,674 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 2,250 كيلو جرام، و109,263 ألف قرص لعقار الترامادول، و87,857 ألف قرص مؤثر، و12,557 ألف قرص كبتاجون، و140 قرص سابكسون، و1228طابع مخدر، وكمية 120 سم3 ماكستون فورت.

نبات القنب والخشخاش

كما تم ضبط 74 شجيرة من نبات القنب المخدر، و35 شجيرة من نبات الخشخاش المخدر و5 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 1,273,000,000 مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (9) مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (90 مليون جنيه).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

سقوط 242 متهم بالسحر والجمال والمنزلة و47 تشكيل عصابي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

ونتج عن جهود تلك الحملات خلال شهر فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات الدقهلية - دمياط- بورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 242 متهم، وبحوزتهم 132 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 194 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 138 قضية مواد مخدرة وتم تنفيذ 17512 حكم قضائى متنوع و ضبط 1241 قضية متنوعة و ضبط 8 تشكيلات عصابية ، ضمت 27 متهم ، إرتكبوا 30 حادث و فحص 8178 عنصر إجرامى.