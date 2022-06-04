البرلمان يناقش طلب النائب أحمد الطيبي لعمل خطة تدريب وتأهيل العمالة..غدًا

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701897/البرلمان-يناقش-طلب-النائب-أحمد-الطيبي-لعمل-خطة-تدريب-وتأهيل-العمالةغدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الطيبي، عن خطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

دوت الخليج

البرلمان يناقش طلب النائب أحمد الطيبي لعمل خطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية..غدا

كما يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة وزيرة التجارة والصناعة، غدا ،بـ 76 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة الصناعة فى مصر وإشكاليات المصانع المتوقفة حيث تضم المناقشات 55 طلب إحاطة، و سؤالان و 5 طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

كما تناقش الجلسة طلبات المناقشة العامة المقدمة فى هذا السياق من كل من :-

- العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

- والعضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

- العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

- العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر.

- العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

و تضم أيضا الجلسة العامة لمجلس النواب طلبا إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، و7طلبات إحاطة مقدمة من العضو محمد سعد عوض، بشأن فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق، العضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين،و محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.