انت الان تتابع تفاصيل خبر محامية: قوانين حماية الطفل في مصر غير كافية.. ويجب حمايته من متاجرة "السوشيال ميديا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701896/محامية-قوانين-حماية-الطفل-في-مصر-غير-كافية-ويجب-حمايته-من-متاجرة-السوشيال-ميديا

قالت رشا صبري، محامية متخصصة في قضايا الأسرة، إن قوانين حماية الطفل في مصر غير كافية، الطفل عندما يتعرض لتعنيف من أهله أقصى قانون لا يردع الأهل مقارنة بالقوانين في أوروبا، حيث إنه في الدول الأوروبية يوجد قوانين حاسمة في طرق التعامل مع الأطفال.

دوت الخليج

وأضافت "صبري"، خلال استضافتها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع من خلال فضائية مصر الأولى والذي يقدمه كل من الإعلامي أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أن بعض العائلات في مصر الآن تستغل أولادهم في جني المال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يروا أنهم يجنون على الطفل وبرائته، مناشدة الدولة بتسليط الضوء على تلك النقطة ومحاولة ردعها، "الطفل في الوقت ده مبيبقاش قادر يقول لا ولا عارف ده صح ولا غلط أصلا".

محامية: حماية الطفل في مصر ليست كافية.. ويتم استغلال بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتقدت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، أن بعض الأشخاص الذي يقدم قوانين لحماية الطفل بهدف نصر المرأة أو غيرها من الأهداف، لافتة إلى أنه يجب وجود متخصصين بشكل أدق فيما يتعلق بقوانين الأطفال، ويكون لديه خلفية بطرق معاملة الأطفال، ويستهدف من ذلك القانون عمل ترابط بين كل فئات المجتمع، ويخدم كل فئات المجتمع بشكل عادل.

محامية: المجتمع المصري ينتفض ضد قوانين المرأة

وأردفت أن المجتمع المصري ينتفض في أي وقت يصدر قانون تحت مسمى "قانون المرأة"، ولكنه في الحقيقة أغلب القوانين تكون لحماية الطفل خاصة بعد انفصال الزوجين، حيث إن المرأة في هذا الوقت تحاول الحفاظ على ابنها.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بقضايا الأسرة بشكل عام، وقضايا الطفل بشكل خاص، لافتة إلى أنه متابع جيد لكل مناقشات القوانين ويعلق عليه، موضحة أن اهتمام الرئيس السيسي بالأمر أحدث طفرة واضحة، وجعل الجميع يتحدث عن المشاكل الموجودة بشكل حقيقي.