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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701895/محافظ-كفر-الشيخ-فوز-90-متقدما-لأداء-فريضة-الحج-بالقرعة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن فوز 90 متقدما لأداء فريضة الحج هذا العام، خلال القرعة الالكترونية التي أجريت عن طريقة وزارة التضامن الاجتماعي، وجرى إرسال أوراق الفائزين للمؤسسة القومية للحج والعمرة لمراجعة أوراقهم واستخراج التأشيرات لهم، للسفر لأداء الفريضة، مؤكدا المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كل السبل لأداء الحجاج الفريضة.

دوت الخليج ومن جانبة قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إنه تقدم لأداء فريضة الحج هذا العام 609 متقدماً من كافة مراكز ومدن المحافظة وقراها، للإدارات الاجتماعية بالمحافظة، وتم اختيار 90 متقدما حسب القرعة الالكترونية التي أجريت عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، بنسبة 25% المقررة للمحافظة، أما مشرفي الحج هذا العام سيتم اختيارهم من قبل المؤسسة القومية للحج والعمرة.

الوزارة والمدرية في خدمة حجاج الله

وأضاف وكيل الوزارة، ننتظر مراجعة أوراق المتقدمين بالمؤسسة القومية للحج والعمرة، وفور استخراج التأشيرات سيتم إبلاغ الفائزين بأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكداً أن الوزارة والمديرية في خدمة حجاج بيت الله.

استمارات التقديم للحج كانت متاحة بجميع الجمعيات الأهلية

يشار إلى أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين بأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك حتى 12 مايو الماضي، موضحاً شروط التقديم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط..

الشروط التي يجب توافرها على الراغبين في أداء فريضة الحج

وكان قد أوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق الشروط التي يجب توافرها على الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام والتي تضمنت، ارسال الصورة الشخصية وصورة الرقم القومي، ألا يكون سبق له الحج ولا يزيد سنه عن 65 عاما، التقديم من خلال الجمعيات الأهلية، والتي بدورها تقوم بتجميع الاستمارات وتسليمها إلى الإدارات الاجتماعية وتسجيلها على منظومة الحج الموحد، صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، كذلك أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية.