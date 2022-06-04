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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701894/راحت-تكشف-على-ابنها-مرجعتش-اختفاء-سيدة-حامل-وطفلها-في-ظروف-غامضة-بالدقهلية-وأسرتها-تستغيث

تغيبت ربة منزل حامل في محافظة الدقهلية وطفلها منذ 8 أيام تقريبا في ظروف غامضة بعدما أكدت لأسرتها أنها ذاهبة إلى مستشفي السنبلاوين العام للكشف الطبي على ‏ابنها وغادرت قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين إلا أنها لم تظهر من وقتها وانقطعت أخبارها، وبدأ الأهالي في البحث عنها وحرروا محضرًا في مركز الشرطة دون أي نتيجة حتى الآن.

دوت الخليج

وتدعى السيدة تدعى "أم هاشم محمود أيوب محمود أيوب "، 20 عاما، ربة منزل من قرية البلامون مركز ‏السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ومعها طفلها ويدعى "محمود"، عمره عامان ونصف.

كاميرات المراقبة

يقول "والد السيدة المتغيبة"، إن ابنته متزوجة في القرية من أحد أقاربهم وحضرت إلى ‏بيت والدها يوم 26 مايو 2022 وأكدت لهم أنها ستأخذ ابنها "محمود" للكشف عليه في مستشفى ‏السنبلاوين العام، وبالفعل توجهت للموقف في القرية واستقلت سيارة أجرة ووصلت إلي السنبلاوين، بحسب ‏كاميرات المراقبة وشهود العيان الذين ركبوا معها السيارة واختفت من يومها ولا نعلم أين اختفت حتى الآن .

تحرير محضر

وأشار "والد السيدة المتغيبة " إلى أن بعد اختفائها توجهنا إلى مركز شرطة السنبلاوين، وحررنا ‏المحضر رقم 4762 إداري مركز شرطة السنبلاوين لعام 2022، وبحثنا عنها في كل مكان ولم نتوصل إليها ‏إلي الآن.

نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف والدها، نشرنا صورها هي وطفلها على المساجد والمستشفيات وعلى ‏مواقع التواصل الاجتماعي لعل يكون شاهدها شخص هي أو ابنها ويدلنا على مكانها.

مشاكل أسرية

وأكد"والد السيدة المتغيبة"، على أنه لا توجد أي مشاكل أسرية أو عائلية، ولا يوجد أي سبب واضح لاختفائها، مناشدا الأهالي ‏والأجهزة المعنية بمساعدته للوصول إلى ابنته، مؤكدا أنه انقطعت أخبارها تماما منذ حوالي 8 أيام.