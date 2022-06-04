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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701893/ضبط-242-متهم-بالسحر-والجمال-والمنزلة-و47-تشكيل-عصابي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

دوت الخليج

ونتج عن جهود تلك الحملات خلال شهر فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات الدقهلية - دمياط- بورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 242 متهم، وبحوزتهم 132 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 194 قطعة سلاح أبيض.

138 قضية مخدرات

كما تم ضبط 138 قضية مواد مخدرة وتم تنفيذ 17512 حكم قضائى متنوع و ضبط 1241 قضية متنوعة و ضبط 8 تشكيلات عصابية ، ضمت 27 متهم ، إرتكبوا 30 حادث و فحص 8178 عنصر إجرامى.

47 تشكيل عصابي

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تم ضبط 47 تشكيل عصابى ، ضموا 180متهم ، إرتكبوا 319.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 2152936 حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى 8315 حكم جناية و654624 حكم حبس جزئى و113388 حكم مستأنف و1071309 حكم غرامة و305300 حكم مخالفة.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

ضبط 6249 قضية تهرب ضريبى بـ 10 مليار جنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

دوت الخليج

فنجحت جهود الحملات الأمنية خلال شهر فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط 6249 قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت (10,742,826,780 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .

قيمة المبالغ المسددة لخزانة الدولة

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (16٫989٫173 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا الأموال العامة تى ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (550,383,387 مليون جنيه) أبرزها ضبط (259) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (234,859,396 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 175,121,991 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (409,981,387 مليون جنيه).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .