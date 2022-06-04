انت الان تتابع تفاصيل خبر بشكل رسمي.. شاكيرا تعلن انفصالها عن اللاعب الأسباني جيرارد بيكيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701892/بشكل-رسمي-شاكيرا-تعلن-انفصالها-عن-اللاعب-الأسباني-جيرارد-بيكيه

أعلنت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا انفصالها عن زوجها مدافع نادي برشلونة بشكل رسمي، وذلك بعد حب دام 12 سنة بسبب خيانته لها، وقد انتشرت الشائعات حولهم خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج يرصد لكم انفصال شاكيرا عن حبيبها بيكيه بشكل رسمي

انفصال شاكيرا وبيكيه رسميًا

ويرجع السبب في الانفصال خيانته لها، وقد أضافت الصحيفة التي أعلنت عن انفصالهم أن تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة لحارس المرمى بيكيه، خاصة بعد انتهاء الموسم مع فريق برشلونة، في ظل مطالبة شاكيرا بالانفصال.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه يقيم حاليًا في إحدى الشقق بمدينة برشلونة وحده، مؤكدة أنه شوهد مع زميل له في الفريق، في الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا من العاصمة الكتالونية وكان برفقتهم بعض النساء.

قصة حب شاكيرا وبيكيه

وكان أول لقاء بين شاكيرا وبيكيه أثناء تصوير أغنية waka waka الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ووقتها طلب بيكيه رقم شاكيرا ووافقت وأعطته هاتفها.

ثم أرسل رسالة لها يريد أن يعرف ظروف الطقس بمكان حفل افتتاح المونديال في جنوب إفريقيا، لترد عليه بالفعل وأرسلت له رسالة طويلة تشرح له فيها حالة الطقس بالتفصيل.

وبعدها وصف بيكيه هذا السؤال بـ"الغبي"، ثم أعلنا علاقتهما رسميا في 2011 واتفق الطرفان على الزواج على الرغم من فارق السن بينهما، وأعلنت شاكيرا علاقتهما بشكلٍ رسمي في مارس 2011، وكان وقتها فارق العمل بينهما 10 سنوات فكان يبلغ من العمر 23 عاما وهي 33 عاما.

وكانت قد تحدثت شاكيرا عن فارق السن وقالت في لقاء سابق لها: "شعرت بخوف كبير ولكن بعد فترة بدأت اتقبل الفكرة وأتأكد أن العمر لا يؤثر على علاقة المراة بالرجل"، ومنذ بداية علاقتهما تلاحقهما الشائعات بالانفصال لكن كانت علاقتهما قوية رغم غيابه عن المنزل بسبب المباريات وانشغالها بحفلاتها وأعمالها وأثمرت علاقتهما عن طفلين هما ميلان وساشا.

وفيما يخص عدم زواجهما قالت شاكيرا: “بصراحة، أخاف بشكل فظيع من الزواج، فأنا لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل أن يراني فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة، أريد أن أبقيه في حالة جيدة دائما".