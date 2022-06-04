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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /701886/البرلمان-يناقش-طلب-نائبة-التنسيقية-عن-خطة-الحكومة-للاستفادة-من-اتفاقية-التجارة-الحرة-الافريقية

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية، وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.

كيفية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

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ومن المقرر أن تحدد الجلسة العامة، غدا موعد لمناقشة 13 طلب مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، بشأن عدد من القضايا المحليةوالدولية التي تؤرق تفكير المواطن المصري فى الشارع، كالتغيرات المناخية، وكيفية جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتصدي للآفات الزارعية وتعمير منطقة الصحراء الغربية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرين وتسهيل اجراءات الشباك الواحد فى وزارة التجارة، منها:

حيث تحدد موعد لمناقشة طلبى مناقشة مقدمان من النائب محمد إسماعيل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن،

الأول: الحد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج وتحفيزهم للعمل في القطاع الطبي الحكومي.

الثاني: الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرية.

النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التعديات.

النائبة إيرين سعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم أصحاب الأمراض المناعية.

النائب عصام ياسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التصدي للآفات الزراعية.

النائب منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مساكن إقتصادية خاصة بمدينة الاسكندرية.