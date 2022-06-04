حياة كريمة.. مسؤول ألمانى يشيد بالمبادرة ويطالب بنقلها للقارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد حسين خضر مستشار منظور بالصليب الأحمر الألمانى رابطة هيرفورد، أن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقتها الدولة المصرية وتنفذها بنجاح، تمثل مواجهة تنموية حقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.





وطالب خضر، بضرورة نقل تجربة "حياة كريمة" للقارة الإفريقية بالكامل، لحل مشاكلها فى مواجهة التطرف أو الاتجار فى البشر.

وقال خلال فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة فى الفترة من 30 مايو حتى 17 يونيو 2022، تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب" بمشاركة 150 قيادة شابة من 73 دولة حول العالم، إن غياب التنمية الحضرية دائما ما كان له تأثيرات عدة دفعت شباب يعيش فى مناطق معدومة التنمية إلى الهجرة غير الشرعية، أو أن يكون ضحية لجماعات نشر التطرف، وهذا ليس مقصورا على مصر فقط ولكن فى عدة دول بالعالم.

وأوضح أن الجماعات المتطرفة أو عصابات الاتجار فى البشر، حاولت استغلال فكرة غياب دور الدولة سابقا فى القرى والنجوع، فأصبح لديها مدخل تصل به إلى هؤلاء الشباب، بالحديث بصيغة الأحباط وانعدام الأمل، وتصدير صورة أن السفر إلى الخارج عبر "مراكب الموت" سيجعل الشاب فى النهاية يعيش فى مجتمع وردى ويحقق مكاسب مادية ضخمة وهذا ليس حقيقيا، كما أن الجماعات المتطرفة كانت تستغل ظروف الشباب بتقديم نفسها "الخادم الأمين" فى ظل غياب سابق لدور الدولة الاجتماعى، لتسيطر فى النهاية على أدمغتهم وتحويلهم إلى عناصر متشددة.

وأشار إلى أن الدولة اليوم، تقوم بتنمية حضرية مثل ما نراه فى الأماكن التى تحتاج ذلك عبر مبادرة "حياة كريمة"، الأمر الذى يعتبر فى غاية الأهمية ومن أنجح الأفكار والمشروعات لمواجهة التطرف والهجرة غير الشرعية.

وتابع: "منذ سنوات يتم تحميل الأجهزة الأمنية مهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف، ولم يتم القضاء عليها بالشكل المطلوب، فى حين أن القرى التى شهدت تنمية عبر مبادرة حياة كريمة، شهدت توفير فرص العمل والمعيشة الكريمة والصحة والتعليم، وقلت فيها نشاط جماعات التطرف وعصابات الاتجار بالبشر".

ويشارك حسين خضر، الثلاثاء المقبل كمتحدث فى جلسة "التخطيط والتنمية" مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأية عمر رئيس مؤسسة "حياة كريمة"، السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتعد منحة ناصر للقيادة الدولية استكمالا لجهود الدولة المصرية فى القيام بدورها المنوط فى تعزيز دور الشباب محليا، إقليميا، وقاريا ودوليا من خلال تقديم جميع أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جميع نسخ فعاليات منتدى شباب العالم.

وتعتبر منحة ناصر للقيادة، إحدى آليات تنفيذ كل من رؤية مصر 2030، المبادئ العشرة لمنظمة تضامن شعوب إفريقيا وآسيا، أجندة أفريقيا 2063، أهداف التنمية المستدامة 2030، شراكة الجنوب الجنوب، خارطة طريق الاتحاد الافريقى حول الاستثمار فى الشباب، ميثاق الشباب الإفريقى، مبادئ حركة عدم الانحياز.