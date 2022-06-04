التضامن: 4 ملايين مواطن استفادوا من منصة «مودة» للتأهيل للزواج

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين داخل مراكز الشباب على مستوى ست محافظات من خلال المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة".





وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وانطلقت من مركز شباب العياط بمحافظة الجيزة، أولى فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المقبلين على الزواج من المخطوبين داخل مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ 14 تدريباً خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو على مستوى ست محافظات هى ؛ القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وأسيوط، والوادى الجديد، ومن المخطط أن تستهدف التدريبات 700 شاب وفتاة من المخطوبين خلال هذه المرحلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المرحلة الثانية تعمل على التوسع فى المحافظات المستهدفة، وذلك بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى حيث تم تدريب 800 شاب وفتاة من المخطوبين وذلك فى إطار التعاون المثمر المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضحت القباج أن التدريبات تهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتى تُسهم فى تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابى مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابى بين أفراد الأسرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التدريبات تسعى إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين فى التعرُّف على آليات التواصُل الإيجابى وحل المشكلات، وإدارة الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.

ويقوم بتنفيذ التدريبات نُخبة من الأساتذة المتخصصين الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع ومجموعة من خُبراء الصحة الإنجابية، وذلك استناداً إلى محتوى "مودة” العلمى مع اعتماد أساليب التعلُّم الحديثة القائمة على التفاعُل والمُشاركة الإيجابية.

وقد استطاع مشروع مودة ومن خلال تنفيذ 14 مبادرة مختلفة أن يصل بتدريباته المباشرة إلى 360 ألف شاب وفتاة، هذا بالإضافة إلى استفادة 4,400,000 مواطن مصرى من منصة مودّة الرقمية التى أطلقها رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019.