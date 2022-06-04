إطلاق حملة ضد زواج الأطفال الأبرز.. نشاط وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - السبت 28 مايو

-القباج تستعرض تقريرا مفصلا عن جهود فرق التدخل السريع خلال شهر إبريل فى التعامل مع 365 بلاغا من الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغت نسبة الإنجاز 100%.

-وزيرة التضامن تزور مصابى حريق دار أيتام منطقة الطالبية بمستشفى الهرم للاطمئنان عليهم وتقدم الشكر للاطقم الطبية على جهدهم.

الأحد 29 مايو

-توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لدعم برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

-التضامن الاجتماعى تطلق حملة ضد زواج الأطفال بالتزامن مع موسم الاجازات، فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى حملات "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".

-مرصد القضايا الاجتماعية بالدراما المصرية يقوم بالتصويت النهائى بشأن أفضل الأعمال التى تناولت القضايا الاجتماعية بشكل هادف خلال عامى 2021-2022.

-التضامن الاجتماعى تتعاون مع الجمعية الشرعية بشأن تقديم الدعم لإجمالى 84 ألف من الأيتام التى فقدت كلا الأبوين أو الأب فى عام 2022.

الإثنين 30 مايو

-القباج تشارك فى مؤتمر الإسكوا "المنتدى العربى من أجل المساواة" فى الأردن عبر الڤيديو كونفرانس، وتلقى الكلمة الافتتاحية حول جهود مصر فى مجابهة آثار كوفيد-19 والتعافى من الأزمة الاقتصادية.

-بدء سلسلة الملتقيات الدورية حول "توحيد الخطاب الدينى والمجتمعى بشأن قضايا الوعى" بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

-وزيرة التضامن تعلن عن تقدم 1800 موظف طواعية للتعافى من تعاطى المواد المخدرة خلال الثلاث أشهر الأولى من تطبيق قانون فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه.

الثلاثاء 31 مايو

-وزيرة التضامن تلتقى برئيس مجلس إدارة مؤسسة "أيادى تتلف بحرير الإماراتية" لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والوزارة فى تسويق منتجات "ديارنا" الحرف التراثية واليدوية.

-مشروع "مودة" ينفذ 5 تدريبات متخصصة لإجمالى 400 شاب وفتاة من فئة المخطوبين بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

-ويستمر فى تنفيذ جلسات مشورة أسرية للمتعافين من الإدمان بالإسكندرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

-بنك ناصر الاجتماعى يطلق شهادة إدخارية جديدة بعائد 15٪؜ سنويا ويرفع عائد شهادة رد الجميل إلى 15،25٪؜ سنويا.

الأربعاء 1 يونيو

-وزيرة التضامن تلتقى بنائب رئيس لجنة استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين والخدمات بكندا، ويناقشا سبل التعاون ونقل الخبرات لجمهورية مصر العربية.

-فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال والتوسع فى منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التضامن الاجتماعى تعلن عن خطوات استخراج بطاقة الأسر الكافلة.

-القباج تعلن نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2022.

-التضامن الاجتماعى تطلق حملة إعلامية وميدانية للتأكيد على مشروطية الدعم النقدى بمتابعة الرعاية الصحية لأطفال أسر تكافل دون السادسة، وإلحاق الأطفال بالتعليم، وحذر الزواج المبكر.

الخميس 2 يونيو

-وزيرة التضامن الاجتماعى تتوجه للعاصمة اللبنانية بيروت فى زيارة رفيعة المستوى للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف مناقشة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية جراء الأزمة الاقتصادية فى لبنان.

-الرائدات الاجتماعيات ينفذن مجموعة من الندوات التوعوية فى المحافظات فى إطار حملة وزارة التضامن لمناهضة زواج الأطفال "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها".

-برنامج "فرصة" يقدم جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك بمحافظة الدقهلية، كما يقدم دورة تدريبية على التفصيل والخياطة فى محافظة القاهرة.

-الهلال الأحمر المصرى يقوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوزيع المرحلة الثانية من المساعدات العينية والتى تشمل مواد غذائية مقدمة لأسر شمال سيناء.